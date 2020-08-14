14.08.2020 - 16:24 |
Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...
Sarı-lacivertli ekipte dün koronavirüs testi pozitif çıkan 2 ismin ikinci test sonuçları negatife döndü.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır.
Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."