Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."