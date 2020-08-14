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14.08.2020 - 16:24 |

Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...

Sarı-lacivertli ekipte dün koronavirüs testi pozitif çıkan 2 ismin ikinci test sonuçları negatife döndü.

Son dakika | Fenerbahçe'den müjdeli haber! İkinci test sonuçları negatif...
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İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır.

Son dakika | Fenerbahçeden müjdeli haber İkinci test sonuçları negatif...

Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."

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