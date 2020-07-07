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07.07.2020 - 09:50 | | Fanatik

Son dakika | Fenerbahçe'den Ömer Bayram bombası!

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük yapacak Emre Belözoğlu Ömer Bayram'a trasfer teklifinde bulundu. Belözoğlu gelecek sezon Ömer'i Fenerbahçe kadrosunda görmek istediğini bildirdi.

Son dakika | Fenerbahçe'den Ömer Bayram bombası!
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Fenerbahçe'de transferin bir numaralı ismi Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş transferinde başrol oynayan ve oyuncuyu Galatasaray'ın elinden alan Emre Belözoğlu bu kez Ömer Bayram için devreye girdi.

Son dakika | Fenerbahçeden Ömer Bayram bombası

Telefonla aradı...

Milli takımdan arkadaşı olan Galatasaraylı oyuncuyu telefonla arayan Emre Belözoğlu gelecek sezon için Ömer Bayram'ın planlarını sordu ve kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini iletti.

1 yıl daha sözleşmesi var!

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 400 bin Euro kazanan Ömer Bayram, Emre Belözoğlu'na henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon yapılacak planlamaya göre kararını verecek.

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13 asist yaptı!

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 35 maçta forma giyen ve 1 gol, 13 asistlik performans sergileyen Ömer Bayram geçen sezon başında 400 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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Çocukluğunda Galatasaraylıydı!

Ömer Bayram Galatasaray'a transfer olduğunda çocukluk hayalinin gerçekleştiğini bu sözlerle açıklamıştı. "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum sarı kırmızı arma için hep çalıştım, çabaladım. Şimdi daha büyük bir gurur ve mücadeleye; çocukluk hayalime kavuşuyorum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına canı gönülden teşekkürü borç bilirim."

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu

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