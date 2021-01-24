Son dakika - Fenerbahçe'den Osayi-Samuel için 450 bin sterlin!

CELAL UMUT EREN

Önümüzdeki sezon için bonservissiz anlaşma sağlanan Osayi-Samuel’in, takımın ihtiyaçları doğrultusunda hemen kadroya getirilmesi kararlaştırıldı. QPR ile yapılan görüşmelerde 450 bin sterlin karşılığında kulüpler resmen anlaştı, cüzi bir bedel karşılığında genç oyuncunun geliş tarihi erkene alındı.

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ve Attila Szalai hamleleriyle ses getiren sarı-lacivertli kulüp, daha önce gelecek sezon için anlaştığı Bright Osayi-Samuel’in ocak ayında takıma katılması için QPR ile resmen anlaşmaya vardı.

Haziran 2021’de bedelsiz olarak kadroya katılacak olan ve 4 senelik sözleşme yapılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımın ihtiyaçları kapsamında ocak ayında kadroya dahil edilmesi planlandı. Normal bir transferin bedelinin 2-3 milyon euroyu bulabileceği, ocak ayında 6 aylık kiralık oyuncu bulmanın da çok zor olacağı tespit edildi.



Bu doğrultuda daha önce uzlaşma sağlanamayan Queens Park Rangers kulübüyle tekrar masaya oturuldu. Samuel’in ocak ayından itibaren Fenerbahçe’ye katılması için cüzi bir bonservis bedeli üzerinde anlaşıldı. İlk olarak 750 bin sterlin talep eden Championship ekibi, hem Samuel’in ısrarla Fenerbahçe’yi istemesi hem de sarı-lacivertli kulübün ısrarcı tutumuyla görüşmeleri kolaylaştırdı.







Fenerbahçe açıkladı

İki kulübün sportif direktörleri Les Ferdinand ve Emre Belözoğlu, 450 bin sterlin rakamında ortak noktayı yakaladı. Perotti’nin maaş yükünden de tamamen kurtulacak sarı-lacivertliler, gelecek vaat eden genç bir yıldızı da 1 milyon euronun altında bir rakama hem de 4.5 yıllığına renklerine katmış oldu. Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada da Samuel’in devre arasında takıma katılması için QPR ile anlaşma sağlandığı, genç yıldızın kısa sürede İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği vurgulandı.

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