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27.06.2020 - 22:52 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile ilgili sakatlık açıklaması geldi. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında Mehmet Ekici'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit ediliğini duyurdu.

Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mehmet Ekici...
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Süper Ligin 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadelede sakatlanarak 76ncı dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Mehmet Ekici'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Fenerbahçeden sakatlık açıklaması Mehmet Ekici...

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