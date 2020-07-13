Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlÄ±k açÄ±klamasÄ±! Tolgay ve Falette...
13.07.2020 - 14:54 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlÄ±k açÄ±klamasÄ±! Tolgay ve Falette...

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼p, Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda sakatlanÄ±p oyuna devam edemeyen iki oyuncuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlÄ±k açÄ±klamasÄ±! Tolgay ve Falette...
ABONE OL

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, futbolcularÄ± Tolgay Arslan ve Simon Falette'in saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§ekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'Ä±n ayak bileÄŸinde burkulmadan dolayÄ± eski baÄŸ yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± yerinde ve eklem iÃ§inde Ã¶dem tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Â

Son dakika | FenerbahÃ§eden sakatlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ± Tolgay ve Falette...

Simon Falette'in Ã§ekilen MR'Ä±nda ise kalÃ§a ekleminde Ã¶dem oluÅŸtuÄŸu, yÄ±rtÄ±k ya da kopmanÄ±n ise gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â Falette'in BeÅŸiktaÅŸ derbisine yetiÅŸtirilebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Tolgay Arslan'Ä±n ise 2 hafta sahalardan uzak kalmasÄ± bekleniyor.Â 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Fenerbahçe'de Ömer Faruk patlamasÄ±! 'Bilerek yapÄ±yor...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan ve Emre BelözoÄŸlu maçÄ± sonunda böyle görüntülendi...

Â 

K League'da 11. haftada atÄ±lan goller
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brownâ€™la anlaÅŸmak üzere
    Son dakika | Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brownâ€™la anlaÅŸmak üzere
  2. Son dakika | Fenerbahçe'den ayrÄ±lan Lauvergne Zalgiris'te
    Son dakika | Fenerbahçe'den ayrÄ±lan Lauvergne Zalgiris'te
  3. Galatasaray, Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
    Galatasaray, Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
  4. Son dakika | UÄŸurcan ÇakÄ±r için Ä°ngiltere'den 20 milyon Euro'luk teklif!
    Son dakika | UÄŸurcan ÇakÄ±r için Ä°ngiltere'den 20 milyon Euro'luk teklif!
  5. Göztepe'de Galatasaray maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
    Göztepe'de Galatasaray maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Dorukhan Toköz'den flaÅŸ paylaÅŸÄ±m! Fenerbahçe iddialarÄ± sonrasÄ±...

Son dakika | Dorukhan TokÃ¶z'den flaÅŸ paylaÅŸÄ±m! FenerbahÃ§e iddialarÄ± sonrasÄ±...

Ronaldoâ€™nun oÄŸlunun görüntüleri tepki topladÄ±! Polis inceleme baÅŸlattÄ±

Ronaldoâ€™nun oÄŸlunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri tepki topladÄ±! Polis inceleme baÅŸlattÄ±

Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

Transfer haberleri | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu

Menemenspor'da Mehmet Boztepe'den veda mesajÄ±

Menemenspor'daÂ Mehmet Boztepe'den veda mesajÄ±

SÄ±radaki Haber