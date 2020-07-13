FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, futbolcularÄ± Tolgay Arslan ve Simon Falette'in saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§ekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'Ä±n ayak bileÄŸinde burkulmadan dolayÄ± eski baÄŸ yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± yerinde ve eklem iÃ§inde Ã¶dem tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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Simon Falette'in Ã§ekilen MR'Ä±nda ise kalÃ§a ekleminde Ã¶dem oluÅŸtuÄŸu, yÄ±rtÄ±k ya da kopmanÄ±n ise gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â Falette'in BeÅŸiktaÅŸ derbisine yetiÅŸtirilebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Tolgay Arslan'Ä±n ise 2 hafta sahalardan uzak kalmasÄ± bekleniyor.Â

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