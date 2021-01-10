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10.01.2021 - 19:03 |

Son dakika - Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki! beIN Sports özür diledi

Fenerbahçe kulübü, yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Açıklamada, "Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine beIN Sports'tan yapılan açıklamada Fenerbahçe'den özür dilendi.

Son dakika - Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki! beIN Sports özür diledi
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Fenerbahçe kulübü, yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

"Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir.

Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik.

Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır.

Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Son dakika - Fenerbahçeden yayıncı kuruluşa tepki beIN Sports özür diledi

beIN Sports'tan açıklama: "Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz."
"Uygunsuz tezahüratla ilgili açıklama; COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan “Maçı seyirci ses efekti ile izleme” seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz.

Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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