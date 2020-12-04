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04.12.2020 - 14:44 |

Son dakika | Fenerbahçeli İhsan Teyze hayatını kaybetti

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti. İhsan Teyze'nin eşi Mümtaz Amca da 2013 yılında hayata gözlerini yummuştu.

Son dakika | Fenerbahçeli İhsan Teyze hayatını kaybetti
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İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Son dakika | Fenerbahçeli İhsan Teyze hayatını kaybetti

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