19.11.2020 - 20:39 |
Son dakika - Fenerbahçeli Vesely'ye TBF'den para cezasÄ±
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, FenerbahÃ§e Beko'nun Ã‡ek pivotu Jan Vesely'ye para cezasÄ± verdi.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, FenerbahÃ§e Beko'nun Ã‡ek pivotu Jan Vesely'ye para cezasÄ± verdi.Â
Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 8. haftasÄ±ndaki TÃ¼rk Telekom maÃ§Ä±nda diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekÃ§esiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hakaretin mÃ¼sabaka gÃ¶revlisine yapÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± cezanÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡ek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezasÄ± verildiÄŸi kaydedildi.