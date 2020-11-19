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19.11.2020 - 20:39 |

Son dakika - Fenerbahçeli Vesely'ye TBF'den para cezasÄ±

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, FenerbahÃ§e Beko'nun Ã‡ek pivotu Jan Vesely'ye para cezasÄ± verdi.Â

Son dakika - Fenerbahçeli Vesely'ye TBF'den para cezasÄ±
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TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, FenerbahÃ§e Beko'nun Ã‡ek pivotu Jan Vesely'ye para cezasÄ± verdi.Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 8. haftasÄ±ndaki TÃ¼rk Telekom maÃ§Ä±nda diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekÃ§esiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hakaretin mÃ¼sabaka gÃ¶revlisine yapÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± cezanÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡ek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezasÄ± verildiÄŸi kaydedildi.

Son dakika - FenerbahÃ§eli Veselyye TBFden para cezasÄ±

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