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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçeli yöneticinin corona virüs testi pozitif çıktı
13.05.2020 - 12:29 | | MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika | Fenerbahçeli yöneticinin corona virüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor.

Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

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Son dakika | Fenerbahçeli yöneticinin corona virüs testi pozitif çıktı

 

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