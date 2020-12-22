Son dakika - Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!

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Fenerbahçe’de krizden çıkışın yol haritası belli oldu.

Sarı-lacivertliler arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Süper Lig'de Kadıköy'de 3 yenilgi alan ve son olarak Gaziantep FK deplasmanında da kaybeden takımın bir türlü toparlanamaması camiada endişeyi arttırıyor.

Bu durumdan bir an önce çıkılması için bir yol haritası belirlendi. Samandıra’da yapılan toplantılarda çarşamba günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının önemine vurgu yapıldı ve bu maçın mutlaka kazanılması gerektiği ifade edildi.

Başakşehir maçı sonrası sarı-lacivertliler hafta sonunu 'bay' geçecek.

Bu da takımın yaklaşık 10 günlük bir ara vermesi anlamına geliyor. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa önemli bir rakibi mağlup etmiş olacak ve krizi bir anlamda hafifletecek. Bu maçın kazanılmasıyla beraber uzun arada sakat üç isim de takıma katılacak. Perotti, Samatta ve Valencia üçlüsü de hazır hale gelecek. Bu üçlünün olduğu maçlarda sarı-lacivertliler daha etkili bir görüntü çiziyordu. Bu yıldızların takıma katılmasıyla beraber hücum hattı bu oyunculardan oluşacak.

Ardından yoğun bir maç temposuna girilecek. Burada da rakiplerine göre daha geniş bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler bunun avantajını kullanmayı hedefliyor.

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