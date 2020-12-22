Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!
22.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!

Süper Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de tüm gözler Başakşehir maçına çevrildi. Krizdeki sarı-lacivertli takım yarın akşam kazanıp hem ‘bay’ haftasını rahat geçirmek hem de Kadıköy’deki kabusu noktalamak istiyor

Son dakika - Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!
ABONE OL

SENAD OK

Fenerbahçe’de krizden çıkışın yol haritası belli oldu.
Sarı-lacivertliler arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Süper Lig'de Kadıköy'de 3 yenilgi alan ve son olarak Gaziantep FK deplasmanında da kaybeden takımın bir türlü toparlanamaması camiada endişeyi arttırıyor.
Bu durumdan bir an önce çıkılması için bir yol haritası belirlendi. Samandıra’da yapılan toplantılarda çarşamba günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının önemine vurgu yapıldı ve bu maçın mutlaka kazanılması gerektiği ifade edildi.

Başakşehir maçı sonrası sarı-lacivertliler hafta sonunu 'bay' geçecek.
Bu da takımın yaklaşık 10 günlük bir ara vermesi anlamına geliyor. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa önemli bir rakibi mağlup etmiş olacak ve krizi bir anlamda hafifletecek. Bu maçın kazanılmasıyla beraber uzun arada sakat üç isim de takıma katılacak. Perotti, Samatta ve Valencia üçlüsü de hazır hale gelecek. Bu üçlünün olduğu maçlarda sarı-lacivertliler daha etkili bir görüntü çiziyordu. Bu yıldızların takıma katılmasıyla beraber hücum hattı bu oyunculardan oluşacak.
Ardından yoğun bir maç temposuna girilecek. Burada da rakiplerine göre daha geniş bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler bunun avantajını kullanmayı hedefliyor.

Son dakika - Fenerbahçenin çıkış bileti Başakşehir

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları

Alberth Elis'ten şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Quaresma Portekiz'de şov yapıyor
    Quaresma Portekiz'de şov yapıyor
  2. Transferi açıkladı! Galatasaray...
    Transferi açıkladı! Galatasaray...
  3. “Önce hayal kurduk, sonra onlara inandık"
    “Önce hayal kurduk, sonra onlara inandık"
  4. Aboubakar’ın hızına kimse yetişemiyor!
    Aboubakar’ın hızına kimse yetişemiyor!
  5. Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!
    Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Ne geçmez sakatlıkmış bu Falcao"

"Ne geçmez sakatlıkmış bu Falcao"

NBA'de dev şölen başlıyor

NBA'de dev şölen başlıyor

ÖZEL | Haluk Yıldırım'dan ayrılık sonrası Ufuk Sarıca açıklaması! "Seçeneğimiz kalmamıştı"

ÖZEL | Haluk Yıldırım'dan ayrılık sonrası Ufuk Sarıca açıklaması! "Seçeneğimiz kalmamıştı"

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor!

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet