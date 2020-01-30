Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV, İtalya'nın Milan takımından İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiraladı.

PSV Kulübü, 27 yaşındaki sol bek Rodriguez'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan, daha sonra Almanya ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de Milan'a imza atmıştı.

Rodriguez ilk açıklamasında "Burada olmaktan çok mutluyum. PSV'ye yardım etmeye geldim. PSV yönetimi son günlerde bana çok güven verdi. Bir an önce başlamak istiyorum. Formdayım. Takıma kısa sürede uyum sağlayıp, bir sonraki maça çıkmayı bekliyorum. Birkaç kulüpten ilgi vardı. Düşünmek istedim. PSV bana çok güven verdi. Kulüp gösterdiğinde biraz şaşırdım ama her şey çok olumlu geti. Birçok yıldızın oynadığı güzel bir kulübe geldim. Buranın atmosferini biliyorum." dedi.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Rodriguez, bu sezon Milan'da 5 maça çıktı.

Adil Rami'nin attığı goller