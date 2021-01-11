CANLI - Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Tottenham'ı mı seçerdin, emekli olmayı mı?" sorusuna "Emeklilik" cevabını verdi.

Arsenal'de oynadığı en iyi 11'i sıralayan Özil, kadrosunu "Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Serge Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang" şeklinde oluşturdu.

İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna Mesut Özil, 'Kadıköy' cevabını verdi.

"Arsenal'de pandemi arasından sonra maalesef değişti”

Arsenal'de oynadığın için mutlu musun sorusuna Mesut, “Birçok iniş ve çıkışlarımız oldu şimdiye kadar ama Arsenal’e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik ve olumlu bir dönem geçirdik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti” yanıtını verdi.

Schalke’ye gelir misin sorusuna "Kolasinac’ın rolünü çalmak istemem. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil" yanıtını verdi.