Son dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.



Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

İDDİALARI YALANLADI!

Menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı..

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!

Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor..

HASAN ALİ 2+1 TALEP EDİYOR

30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonucun alınacağı kaydedildi.