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03.06.2020 - 10:42 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı

Corona Virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçı için TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.

Son dakika | Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

TFF Sağlık Kurulu’nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır.

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Son dakika | Fenerbahçenin hazırlık maçına izin çıkmadı

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