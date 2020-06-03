Son dakika | Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

TFF Sağlık Kurulu’nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır.

ALEX'İN UNUTAMADIĞI 5 ANI