03.06.2020 - 10:42 |
Son dakika | Fenerbahçe'nin hazırlık maçına izin çıkmadı
Corona Virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçı için TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
TFF Sağlık Kurulu’nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır.
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