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15.04.2020 - 09:13 | | FANATİK

Son dakika | Fenerbahçe'nin hedefi Nazım Sangare...

Antalyaspor’un Milli sağ beki Nazım Sangare'yi Galasaray ve Beşiktaş'tan sonra şimdi de Fenerbahçe listesine aldı.

Son dakika | Fenerbahçe'nin hedefi Nazım Sangare...

Fenerbahçe’nin de Nazım Sangare’yi takibe aldığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bittikten sonra İsla ile yolları ayırmayı planlıyor. Yönetim, Şilili futbolcunun yerini Sangare ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor’a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Sangare’nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika | Fenerbahçenin hedefi Nazım Sangare...

 

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