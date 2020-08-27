Son dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr, resmen Chelsea'de!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi. Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.

Timo Werner ilk idmanına çıktı