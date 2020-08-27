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27.08.2020 - 16:09 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr, resmen Chelsea'de!

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Fransız savunmacı İngiliz devi 5 yıllık imza attı.

Son dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr, resmen Chelsea'de!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi. Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.

Son dakika | Fenerbahçenin istediği Malang Sarr, resmen Chelseade

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