27.08.2020 - 16:09 | | AA
Son dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr, resmen Chelsea'de!
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Fransız savunmacı İngiliz devi 5 yıllık imza attı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi. Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
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