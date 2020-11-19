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19.11.2020 - 20:55 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin Pelkas taktiği Aston Villa'ya örnek oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fenerbahçe'nin Pelkas için uyguladığı yöntemi örnek aldı. Aston Villa, Trezeguet için özel uçak ayarladı.

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Onur Dinçer - Skorer

Aston Villalı Trezeguet, Mısır Milli Takımı ile maça çıktığı Togo’dan İngiltere’ye, kulübünün ayarladığı özel uçakla geri döndü.

Bir dönem Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, yıldızını her geçen gün daha da parlatıyor. Premier Lig’e transfer olması, takımı Aston Villa’nın kümede kalmasına sağladığı katkı ve isminin başka takımların transfer listesinde yer almaya başlaması gibi gelişmelere, ‘uçakla aldırılması’ gibi önemli bir değer göstergesinin eklenmesi bunun güçlü bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Beş bin km’lik özel uçuş

Milli arada ülkesi Mısır için mücadele etmek adına kilometrelerce yol kat ederek kıta değiştiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği başarılı performansın ardından konfor içinde, yaşamını sürdürdüğü ülkeye geri dönüş yaptı. Mısır’ın deplasmanda Togo’yu 3-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Trezeguet, kulübü Aston Villa’nın kendisi için ayarladığı özel uçakla Togo’dan İngiltere’ye (5 bin km) dönüş yaptı.

Pelkas, Atina’dan aldırılmıştı

Pandemi sürecinde uçuşlar konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı kulüplerin bazen başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkan özel uçuşlar konusunda yakın bir zamanda Fenerbahçe de konuya dahil olmuştu. Yunanistan Milli Takımı’nın maçının ardından sarı-lacivertlilerin, oyuncusu Pelkas’ı özel uçakla Atina’dan İstanbul’a getirttiği haberlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti.

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