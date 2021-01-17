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17.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin Samuel transferinde scout etkisi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de scout ekibinin listesinde yer alan bir isimdi.

Son dakika - Fenerbahçe'nin Samuel transferinde scout etkisi!
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Sarı-lacivertlilerin bir diğer transfer hamlesi Bright Osayi-Samuel de scout ekibinin listesinde yer alan bir isimdi. 1 yıldır listede bulunan ve son 3 aylık süreçte yakından izlenen 23 yaşındaki kanat oyuncusu hem Sportif Direktör Emre Belözoğlu’na hem de teknik heyete raporlandı. QPR’da bu sezon gösterdiği performans detaylarıyla anlatıldı.

Samuel’in Championship’in en iyi kanat oyuncusu olduğu istatistikler ve video desteğiyle anlatıldı. Aynı zamanda İngiltere’de bilgi ağı kuvvetli olan Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de tam not verince transfer hızlandı.
Genç yıldız hem de bedelsiz olarak yeni sezon için transfer edildi. Şu anda kulübünden 190 bin euro alacağı olan Samuel için QPR’la görüşen Fenerbahçe’nin yaz dönemini beklemeden ocak ayında oyuncuyu getirmek için çaba harcadığı da bildirildi.

Son dakika - Fenerbahçenin Samuel transferinde scout etkisi

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