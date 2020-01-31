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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu.
31.01.2020 - 16:23 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Mathias Zanka yer almazken, lisansı çıkan Simon Falette ise takımla birlikte Trabzon'a götürüldü.

Son dakika | Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesi belli oldu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımız, 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

Son dakika | Fenerbahçenin Trabzonspor kafilesi belli oldu.

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