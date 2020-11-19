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19.11.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni geleceği Arda Güler

Sarı-lacivertlilerde sol kanadına, bir yıldız geliyor. Henüz 15 yaşında olan Arda, sol ayağı ve futboluyla herkesi heyecanlandırıyor.

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni geleceği Arda Güler
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Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz pazar günü Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında yedekler arasında özel bir isim dikkat çekti. 2005 doğumlu Arda Güler, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Yaklaşık 3 senedir Fenerbahçe altyapısında olan ve sol ayağıyla beğeni toplayan 15 yaşındaki Arda, sarı-lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı... Alex de Souza’nın bile videolardan izleyerek dikkatini çeken Arda Güler; şık çalımları, başarılı frikikleri, şutları ve orta sahada oyun kurucu rolündeki başarısıyla genç yaş gruplarında şimdiden 10 numarayı kaptı.
Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu’nun da yakından bildiği bir oyuncu... Sosyal medyada da sık sık golleri ve çalımlarını içeren videolarla yer alan Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz’dan sonra en çok gelecek vaat eden isim konumunda... O nedenle şimdiden genç yıldız adayına yakın ilgi gösteriliyor.

Son dakika | Fenerbahçenin yeni geleceği Arda Güler

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