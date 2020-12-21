Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!

Karagümrük maçıyla beraber Florya’yı saran kara bulutlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep’te yenilmesiyle dağıldı. Sarı-kırmızılılarda bozulan moraller Fenerbahçe’nin yenilgisiyle beraber yerine geldi. Sarı-kırmızılı teknik kadro ve futbolcular zor bir döneme girdiklerini, puan kayıplarının normal olduğunu belirtip, bu nedenle motivasyonun üst düzeyde olması konusunda sözleşti.

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları