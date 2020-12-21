Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!
21.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!

Galatasaray'da bozulan moraller Fenerbahçe’nin yenilgisiyle beraber yerine geldi

Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!
ABONE OL

Karagümrük maçıyla beraber Florya’yı saran kara bulutlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep’te yenilmesiyle dağıldı. Sarı-kırmızılılarda bozulan moraller Fenerbahçe’nin yenilgisiyle beraber yerine geldi. Sarı-kırmızılı teknik kadro ve futbolcular zor bir döneme girdiklerini, puan kayıplarının normal olduğunu belirtip, bu nedenle motivasyonun üst düzeyde olması konusunda sözleşti.

Son dakika - Fenerbahçenin yenilgisi Galatasaraya moral verdi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Bursaspor'dan müthiş geri dönüş! Ali Akman şov...

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları

Galibiyet sonrası Milan takım otobüsünde büyük sevinç | Hakan...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Destanoğlu'ndan basit hatalar!
    Destanoğlu'ndan basit hatalar!
  2. Terim’den flaş Saracchi kararı!
    Terim’den flaş Saracchi kararı!
  3. Djaniny göz doldurdu!
    Djaniny göz doldurdu!
  4. Bulut'un seçimleri eleştiri aldı!
    Bulut'un seçimleri eleştiri aldı!
  5. Erol Bulut'un acı günü
    Erol Bulut'un acı günü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cimnastik Şampiyonası’nı gümüşle kapattık!

Cimnastik Şampiyonası’nı gümüşle kapattık!

Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!

Son dakika - Fenerbahçe'nin yenilgisi Galatasaray'a moral verdi!

O golü olay oldu! ‘Ronaldo Hava Yolları’

O golü olay oldu! ‘Ronaldo Hava Yolları’

Yusuf Yazıcı: ‘Sık sık manşet olacağım’

Yusuf Yazıcı: ‘Sık sık manşet olacağım’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet