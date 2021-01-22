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22.01.2021 - 12:47 |

Son dakika- Fenerbahçe'ye Tisserand'tan kötü haber

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın son durumu belli oldu.

Son dakika- Fenerbahçe'ye Tisserand'tan kötü haber
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 Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcel Tisserand'ın MR'ı sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan bildirimde, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sarı lacivertlilerin deneyimli stoperi, dün oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve 8'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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