Son dakika - Fenerbahçe'yi yakan Altay Bayındır kararı! Erol Bulut...

CELAL UMUT EREN

Farklı bir sonuç yarattı

Fenerbahçe’de Kadıköy’de üst üste alınan üç yenilginin yaraları hala sarılmamışken kupadaki Karacabey Belediye mücadelesi de kimseyi tatmin etmedi. Tur atlanmasına karşın rakibin kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 kazanabilen sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır kararı anlaşılamadı. Sezon başından beri en fazla oynayan isim olan kaleci Altay, Misli.com 2. Lig ekibi Karacabey karşısında dinlendirilmedi, Oytun’a şans verilmedi. Erol Bulut’un çok tartışılan bu kararının faturası da ağır çıktı.

Tüm maçlarda 11’deydi

Kadıköy’de 175 bin euro kadro değerli Karacabey’e karşı Oytun’a güvenilmemesi sorgulanmaya başlandı. 28. dakikada Altay’ın bir anlık hata ile kırmızı kartla oyun dışı kalması teknik heyetin pek de hesaplayamadığı farklı bir senaryoyu ortaya koydu. Hem maçın 60 dakikalık kısmı hem de ligin en kritik virajlarından Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan’a kaldı. Karacabey maçında sürpriz endişesi yaşamak istemeyen Bulut ve ekibi, en kritik dönemde Süper Ligi tehlikeye atmış oldu.

Oytun’a güven tam

Sarı-lacivertlilerde Gaziantep mücadelesi öncesi Oytun Özdoğan’a herkesin güveni tam. Altay Bayındır’la çok yakın arkadaş olan ve zaten aynı yaşta bulunan Oytun’un sıkıntı çekmeyeceği bildirildi. Kaleci antrenörü Michael Kraft’ın da beğendiği ve tam not verdiği genç eldiven, Fenerbahçe’de ilk lig maçının heyecanını yaşayacak. Karacabey maçında da 60 dakika başarıyla kalesini koruyan ve 2 kritik kurtarış yapan 22 yaşındaki Oytun tebrikleri topladı.

Harun Tekin maskeli

Gaziantep deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de kaleci Oytun ve Harun’a gözler çevrildi. Karagümrük’le oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve başarılı operasyon sonrası maske takan Harun Tekin, henüz maç kadrolarına yazılmadı. Maskeyle idmanlar yapan ve henüz fiziksel kapasitesine ulaşamayan tecrübeli eldiven Gaziantep’te riske edilmeyecek. Erol Bulut’un tercihinin Oytun olması bekleniyor.

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