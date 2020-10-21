21.10.2020 - 16:35 |
Son dakika | Ferdi Kadıoğlu 10 gün dinlendirilecek
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, omuz sakatlığı nedeniyle 10 gün dinlendirilecek.
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Genç futbolcu omuz sakatlığı nedeniyle 10 gün dinlendirilecek. Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Tedbir amaçlı bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisine başlandı.
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