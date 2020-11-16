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16.11.2020 - 13:12 |

Son Dakika | Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

Hollanda Milli Takımı'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkartıldı.

Son Dakika | Ferdi Kadıoğlu sakatlandı
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Fenerbahçe'de beklentilerin yüksek olduğu isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç futbolcu Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu sakatlandığı için 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Portekiz maçınının kadrosundan çıkartıldı. Teknik direktör Erwin van de Looi başka bir oyuncuyu kadroya çağırmayacaklarını belirterek 21 kişilik kadrosu ile Portekiz'e gitme kararı aldı.

Son durumu Türkiye'de netlik kazanacak

Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunun ne olduğu bilinmezken Türkiye'ye döndükten sonra Fenerbahçe doktorlarının da kontrolü sonrası Gençlerbirliği maçı kadrosunda olup olmayacağı netleşecek.

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