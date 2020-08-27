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27.08.2020 - 08:19 |

Son dakika | Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Rebrov...

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaros, Celtic'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna kaldı.

Son dakika | Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Rebrov...
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Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden olan Macar takımı Ferencvaros, İskoç devi Celtic'i deplasmanda mağlup ederek rakibini elemeyi başardı. Konuk ekip 7. dakiakda 29 yaşındaki orta saha David Siger'le 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Ryan Christie 53. dakikada maça beraberliği getiren golü attı. 75'te ise Tokmac Chol Nguen yeniden Macar temsilcisini öne geçirdi ve Rebrov'un takımı mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Tecrübeli teknik direktörün adı geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile anılıyordu.

Son dakika | Ferencvaros, Şampiyonlar Liginde tarih yazdı Rebrov...

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