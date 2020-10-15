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15.10.2020 - 17:17 |

Son Dakika | Fernandao Goias'a transfer oldu

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu Fernandao, Brezilya Ligi takımlarından Goias'a transfer oldu.

Son Dakika | Fernandao Goias'a transfer oldu
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Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, Brezilya Ligi takımlarından Goias'a transfer oldu. Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Son olarak ülkesi Brezilya’da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun böylece yeni adresi netlik kazanmış oldu.

Fernandao kariyeri boyunca toplamda 308 maça çıktı ve 123 gol, 17 asistlik performansa imza attı.

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