Son dakika | Fernando Alonso, Formula 1'e geri döndü

Formula 1 takımlarından Renault, iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

2 yıl sonra Formula 1'e dönen Alonso, 2021 sezonunda Renault ile piste çıkacak. Alonso, son olarak McLaren ile Formula 1'de yarışmıştı.

Daniel Ricciardo'nun yerine gelen Alonso'nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak.

RENAULT İLE İKİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

38 yaşındaki pilot, 2005 ve 2006 sezonlarında Renault ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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