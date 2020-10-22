Son dakika - FIFA sıralamayı resmen açıkladı! İşte Türkiye'nin yer aldığı basamak...

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 33'üncü basamakta yer aldı.

Ay-yıldızlıların bir basamak gerileyerek bin 486 puanla 33'üncü olduğu klasmanın ilk 10'unda ise Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, İspanya bir basamak yükselerek altıncı, Arjantin ise sekizinci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım 2020'de açıklanacak.

Dünya Kupası kura çekimi

FIFA, Türkiye’nin de rakiplerinin belli olacağı kuraların tarihini ve yerini açıkladı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nin kura çekimi 7 Aralık’ta Zürih’te TSİ 19.00’da çekilecek.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -

2 Fransa 1752 -

3 Brezilya 1725 -

4 İngiltere 1669 -

5 Portekiz 1661 -

6 İspanya 1639 1

7 Uruguay 1637 -1

8 Arjantin 1636 1

9 Hırvatistan 1634 -1

10 Kolombiya 1631 -

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