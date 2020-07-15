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15.07.2020 - 17:15 |

Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulamasının 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Pandemi nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntılara FIFA çare bulmaya devam ediyor. Corona virüs sürecinde 3 aylık verilen aranın ardından sakatlıkları engellemek için değişiklik hakkı 5’e çıkmıştı. FIFA, IFAB ile yaptığı toplantı sonrası değişiklik hakkının 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 olarak devam etmesini kabul etmedi.

Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021e kadar uzattı

Takımların da tüm dünya genelinde bu değişime adapte olması ve pandemi etkilerinin devam ediyor olması nedeniyle 5 değişim hakkının bir sezon daha devam etmesi onaylandı. FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; 2021 sezonunun sonuna kadar süreceği ve daha sonra yeni bir değerlendirme olacağı dile getirildi. FIFA ve IFAB bunun zorunlu olmadığını kararın yerel federasyonlara bırakıldığını aktardı.

 

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