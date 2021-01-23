Son dakika - FIFA transfer raporunu açıkladı! Türkiye dünya 7.'si oldu...

ONUR DİNÇER

FIFA’nın raporuna göre Türkiye 371 oyuncuyla 2020’de en çok futbolcu transferi yapan dünyadaki 7. ülke oldu. Kulüpler 2019’a göre 70 oyuncu daha fazla aldı; buna karşın 2019’da kasalarından 112.3 milyon dolar ücret çıkarken, bu rakam 75.5 milyona düştü.

FIFA 2020 Global Transfer Raporu açıklandı. Uluslararası transferlerle ilgili detayları konu edinen rapora göre geride kalan yılda sınırlar arasında 35,744 transfer kaydedildi. Profesyonel erkek futbolunda toplam 17 bin 77 transfer gerçekleşti. 2019’a göre sadece %5.4’lük bir azalma yaşandı. Bu küçük düşüşün sebebi Kovid-19 salgını olarak gösterildi. Yine bu 17 bin 77 transfer 187 ülkedeki 4 bin 178 kulüpte gerçekleşti.

2020’de Türkiye’deki kulüplerin aldığı oyuncu sayısı 371 olurken, Türkiye’de transferde giden oyuncu sayısı ise 255’ti. Oyuncu alımı yapılan 371 transfer, Türkiye’de 62 kulüpte gerçekleşti. Oyuncu satışı yapılan 255 transfer ise Türkiye’deki 28 kulübün bünyesinde meydana geldi. 2019’daki satılan oyuncu sayısı 249’du.

Türkiye’deki kulüplere transfer edilen 371 isim için toplamda 75.5 milyon dolar bonservis parası ödendi. Elden çıkarılan 255 futbolcu içinse 76.3 milyon dolar gelir elde edildi. Bu rakamlar FIFA’nın bir yıl önceki raporuyla karşılaştırıldığında Türkiye’de yapılan transferlerin sayısının yükseldiğini ancak değerinin düştüğü ortaya çıktı. 2019 FIFA Transfer Raporu’nda kulüplerimiz 301 transfer yapmış ve Türkiye dünya 12.’si olmuştu.

Transfer sayısı 2020’de 371’e çıkan Türkiye, global ölçekte 12.’likten 7. sıraya çıktı. Türkiye; 2019’da ise 2018’e göre bu kalemde yüzde 16’lık artış göstermişti. Alınan oyuncu sayısındaki artışa karşın harcanan paradaki düşüş dikkat çekti. 2020’deki 371 transfere 75.5 milyon dolar harcanırken, 2019’daki 301 oyuncu alımında kulüplerin kasasından 112.3 milyon dolar transfer ücreti çıktı.

Kadınlar yükselişte

Kadın futbolunun tüm dünyada yükselişte olduğu, raporun ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesiydi. 2019’da 276 kulüp transfer yaparken, geride kalan sene için bu rakam 349’a yükseldi, yüzde 26.4’lük artış oldu. Kadın futbolcuların 2020’de dahil oldukları toplam transfer sayısı olan 1035 ise bir önceki seneye göre oran olarak yüzde 23.7’lik bir yükselişe karşılık geldi. Kadın futbolcular için 2020’de harcanan toplam bonservis bedeli de bir önceki yıla göre iki kat arttı. Türkiye’den dışarı 6 futbolcu gittiği bilgisi raporda yer aldı.

Şimdi moda kiralık oyuncu

FIFA raporuna göre bonservis ödenerek yapılan oyuncu transferlerine bakıldığında 2020 yılında toplamda 5.63 milyar dolar harcandı. 2019’da bu kalemde harcanan 7.35 milyar dolara göre önemli bir düşüş yaşandı. Salgının etkisi bonservisi elinde olan oyunculara ya da kiralık transfere yönelme sonucunu doğurdu.

2020’de dünyada yapılan en pahalı 10 transfer toplam transfer harcamalarında %15’lik kısmı oluşturdu. En pahalı transfer Leverkusen’den Chelsea’ye 80 milyon euroya transfer olan Kai Havertz oldu.

Yapılan transferlerin yüzde 62.5’i bonservissiz oyuncular olurken; kiralık oyuncu transferleri önceki seneye göre attı, yüzde 16.2’ye geldi. Kiralıklar trendi Türkiye’de de etkisini gösterdi. Galatasaray bu sezon başında bonservisli oyuncu alımı gerçekleştirmezken, Beşiktaş da benzer şekilde bedelsiz ya da kiralık futbolculara yöneldi. Fenerbahçe ve Trabzonspor en çok oyuncuyu kadrosuna katan ve en çok bonservis ödeyen takımlar olarak dikkat çekti.

Amatörler raporda

Amatör futbola dair uluslararası transfer verileri ilk kez bu sene FIFA raporuna girdi. 196 ülkeden 10465 kulüp, 17382 amatör oyuncunun transferine dahil oldu. Türkiye’de amatör seviyede ise 9 futbolcu alındı, 92 futbolcu gönderildi. Rapora göre bu rakamlara 3 kulübün içine karıştığı transfer süreçleriyle ulaşıldı.