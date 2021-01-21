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21.01.2021 - 14:27 |

Son dakika - FIFA ve UEFA'dan açıklama: Men edilecekler

FIFA ve UEFA dahil 6 konfederasyondan yapılan açıklamaya göre kurulması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği açıklandı.

Son dakika - FIFA ve UEFA'dan açıklama: Men edilecekler
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Açıklama şu şekilde;

"Medyada yer alan ve kulüpler tarafından kurulması gündemde olan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir.

Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir."

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