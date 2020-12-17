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17.12.2020 - 22:39 |

Son dakika - FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı!

FIFA Yılın ödüllerinden Yılın Futbolcusu Robert Lewandowski seçilirken Yılın Kadın Futbolcusu Lucy Bronze oldu

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Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi. 

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu. 

Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü. 

Son dakika - FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı

En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.

2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle: 

En iyi oyuncu: Robet Lewandowski (Bayern Münih), Lucy Bronze (Manchester City) 

En iyi teknik direktör: Jürgen Klopp (Liverpool), Sarina Wiegman (Hollanda Milli Takımı) 

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) 

En iyi 11: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath. 

En iyi gol: Heung-min Son (Tottenham) 

Fair-play: Mattia Agnese 

En iyi taraftar: Marivaldo Francisco da Silva

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Son dakika - FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı

Son dakika - FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı

 

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