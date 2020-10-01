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01.10.2020 - 07:51 | | FUTBOL ARENA

Son dakika | Filip Novak'tan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçeli futbolcu Novak, Çekya basınına güncel formu ve sarı lacivertliler hakkında röportaj verdi.

Son dakika | Filip Novak'tan Fenerbahçe itirafı!
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Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Filip Novak, Çekya basınına konuştu.

Sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı takımın biraz gerisinde kaldığını fakat şu anda daha iyi olduğunu söyleyen Novak, Çekya basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'nin tarihi açısından çok önemli bir yerde olduğunu da belirtti.

"FENERBAHÇE'DE KUPADAN BAŞKA BİR MÜCADELEYE İZİN VERİLMEZ"
Fenerbahçe, tarihi açıdan Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Burada baskı çok büyük. Fenerbahçe'de kupa için, şampiyonluk için başka bir mücadeleye izin verilmez.

"SEZON BAŞI YAŞADIĞIM SAKATLIK BENİ BİRAZ YAVAŞLATTI"
Maalesef sezon başı sakatlık yaşadım ve bu beni biraz yavaşlattı. Şu an daha iyiyim ve çalışmalarıma devam ediyorum. Yavaş yavaş ilk 11'e doğru gidiyorum. Bulduğum fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim.

Son dakika | Filip Novaktan Fenerbahçe itirafı

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