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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Flaş iddia! Kaddouri sezon sonu Beşiktaş'a bedavaya gelecek
04.02.2021 - 13:07 | | Sabah

Son dakika | Flaş iddia! Kaddouri sezon sonu Beşiktaş'a bedavaya gelecek

Siyah beyazlılar, ara dönemin sona ermesine karşın çalışmalarına devam ediyor. Yunan medyasının İtalyan medyasını kaynak gösterdiği habere göre Beşiktaş, PAOK kulübünde oynayan Faslı dinamonun peşinde.

Son dakika | Flaş iddia! Kaddouri sezon sonu Beşiktaş'a bedavaya gelecek
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Siyah beyazlılar, transferin son saatlerinde Cenk Tosun'u açıklarken, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, PAOK'ta forma giyen Omar El Kaddouri'nin peşine düştü.
Öte yandan yıldız futbolcuyu sadece Beşiktaş istemiyor. Haberin detaylarında Suudi kulüplerinin de Omar El Kaddouri'ye ilgi duyduğu ifade edildi.

BEDAVA BİTECEK

Öte yandan Omar El Kaddouri'nin PAOK ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor. Kara Kartal, transferde başarılı olması halinde oyuncu bedava gelecek.

OMAR EL KADDOURI KİMDİR?

21 Ağustos 1990'da Belçika'da dünyaya gelen Fas asıllı oyuncu, 1.85 boyunda ve orta sahanın göbeğinde görev alıyor. Daha önce Brescia, Napoli, Torino ve Empoli gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcu, 2017-18 sezonundan bu yana PAOK forması giyiyor.

Omar El Kaddouri, bu sezon PAOK ile toplamda 26 maça çıkarken 3 gol 4 asist üretti.

 

Son dakika | Flaş iddia Kaddouri sezon sonu Beşiktaşa bedavaya gelecek

 

 

 

 

Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada
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