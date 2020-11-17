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17.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Florya'da tatsız hava! Galatasaray'da Fatih Terim...

Üç günlük iznin ardından Kayseri hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da eksiklerin fazlalaşması keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Fatih Terim, mevcut kadro içinden en iyisini çıkararak yola devam edecek

Son dakika - Florya'da tatsız hava! Galatasaray'da Fatih Terim...
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Galatasaray’ın milli maç aralarında yaşadığı sıkıntılar ve şanssızlıkların bir benzeri yine tekrarlanıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim tarafından verilen üç günlük izinde kısa bir tatil imkanı bulan sarı-kırmızılılarda iki milli oyuncudan gelen kötü haber can sıktı. Omar ve Babel’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması, Florya’da keyifleri kaçırdı. Babel’in dün bir kez daha teste alındığı, sonuca göre durumuna karar verileceği ifade edildi.

Ayrı çalıştı
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, bugün İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Son dakika - Floryada tatsız hava Galatasarayda Fatih Terim...

 

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