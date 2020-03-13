Son dakika | Formula 1, Bahreyn ve Vietnam GP'lerinin ertelendiğini açıkladı

Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'inin iptal edilmesinin ardından F1 yönetimi, 2020 sezonunun ikinci ve üçüncü yarışlarının da ertelendiğini açıkladı.

Yarışlar için yeni bir tarih açıklanmazken F1 yönetimi, durumu izleyeceğini ve salgın durumunun iyileşmesi halinde her yarış için potansiyel yeni tarihler belirleyeceklerini duyurdu.

F1 CEO'su Chase Carey, "COVID-19 ile ilgili küresel durum değişkenliğini sürdürüyor ve salgının gidişatının tahmin edilmesi çok zor. Bu nedenle durumu doğru şekilde değerlendirmek ve doğru kararları almak için bir zamana sahip olmak istiyoruz."

"Bu kararı, Formula 1'de yer alan herkesin ve taraftarlarımızın güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber alıyoruz." dedi.

İlk üç yarışın iptali, sezonun teorik olarak Mayıs başında Hollanda Grand Prix'si ile başlayacağı anlamına geliyor. Ancak F1 yönetimi, son günlerde Avrupa'da artış gösteren COVID-19 salgını nedeniyle bu konuyu düzenli olarak gözden geçirecek.

Motorsport.com'un cuma günü erken saatlerde açıkladığı üzere Formula 1'in yeni sezonu, Haziran ayında Azerbaycan'da başlatabilir.

FIA Başkanı Jean Todt, "Formula 1, Bahreyn Motor Sporları Federasyonu, Vietnam Otomobil Birliği ve yerel organizatörlerle birlikte, hem Bahreyn'i hem de Vietnam Grand Prix'sini erteliyor."

"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve hükümetlerin tavsiyelerine güvenmeye devam ediyoruz ve bu salgının öngörülemeyen dönemi boyunca taraftarları, katılımcıları ve tüm motor sporları dünyasını korumak için bu kuruluşlar ile birlikte çalışacağız." dedi.

Vietnam normalde 3-5 Nisan'da ilk kez F1'e ev sahipliği yapacaktı.

Ayrıca 22 Mart'ta yapılması planlanan Bahreyn GP de bu ayın başında duyurulduğu üzere seyircisiz gerçekleşecekti.

Bahreyn pistinin patronu Şeyh Salman bin Isa Al Khalif, "COVID-19 ile ilgili durum küresel boyutta ilerlediği için son haftalarda F1 ve FIA ​​ile sürekli görüşme halindeyiz."

"Son gelişmeler ve ilgili herkesin sağlığını koruma konusundaki büyük önceliğimiz göz önüne alındığında, yarışı erteleme konusunda karşılıklı olarak alınan karar, yapılması gereken en doğru şeydir."

"F1 ve FIA'daki ortaklarımızla küresel durumu takip etme konusunda yakın bir işbirliği içerisinde olacağız ve şartlar uygun olduğu zaman, F1'in dönüşünü memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Çin Grand Prix'si de bir ay önce COVID-19 salgını sonucunda ertelenmişti.