Son dakika - Formula 1 yarışı sonrası Vural Ak: "Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye’deki yarışın kusursuz geçmesiyle FIA’nın özel pistlere verdiği Grade 1 lisansını 3 yıl almaya hak kazandıklarını müjdeledi, “Başta Formula 1 yöneticileri olmak üzere herkes pistten övgüyle bahsetti” diye konuştu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, pistin çok iyi durumda olduğunu söyleyerek, “Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin kusursuz geçmesiyle birlikte FIA’nın özel pistlere verdiği Grade 1 lisansını 3 yıl almaya hak kazandık” dedi.

İstanbul Park’ta düzenlenen basın toplantısında Vural Ak yarışın düzenlenmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Herkesin evden izleyecek olması bize daha büyük bir sorumluluk yükledi. Devletimizden bir lira almadan kendi imkanlarımızla yarışı tamamladık. Intercity İstanbul Park eşsiz ve özel bir pist. Yarış öncesinde ve sonrasında başta Formula 1 yöneticileri olmak üzere hem pilotlar hem de yarış direktörleri övgüyle bahsetti pistten.”



‘Onay aldık’

Büyük tartışmalara konu olan asfaltın yenilenmesiyle ilgili de açıklama yapan Ak, “Asfaltta ufalanma sorunu olabileceğinden ve yeni araçların yere basma kuvvetinden dolayı hiç risk almadık ve asfaltı yeniledik. FIA ve Formula 1 yetkilileri ile görüşmelerimiz sonrasında onların da onayını aldık. Sonuçta pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı. Yarıştan sonra açıklama yapan herkes gelecek senelerde de İstanbul’da yarışmak istediklerini söylediler” diye konuştu.



‘Herkese teşekkürler’

Pistin çok iyi durumda olduğunu da vurgulayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, “Yarışın kusursuz geçmesiyle birlikte FIA’nın özel pistlere verdiği Grade 1 lisansını 3 yıl almaya hak kazandık. 3 aydan daha kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğini aldık. Altta da çalışan harika bir ekip vardı. Tüm kamu kurumları destek verdi. Emeği geçen herkese, ismini anamadığımız sayısız kahramana teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Görüşmeler çok olumlu gidiyor’

‘Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürecek bir anlaşma için görüşmelerimiz sürüyor’ diyen Vural Ak, “Pandemiden dolayı birçok organizasyon ertelendi, bu yüzden sporseverler Formula 1’i daha yakından takip etti” diye konuştu.

İstanbul’un herkes için farklı bir yere geldiğini sözlerine ekleyen Ak, “Yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürecek bir anlaşma için çalışıyoruz. Gayet pozitif gidiyor. Açıklanan geçici takvim eski kontratlardan gelen yarışlardan oluşuyor. Benim kanaatim, o tarihler ve ülkeler değişebilir.”

‘Nisan ayında yapmak istemedik’

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, nisan ayında yarış düzenlemek istemediklerini dile getirdi. Ak, “Önümüzde 4 ay kaldı. İkinci bir yarışı seyircisiz yapmayı kaldıramayız. Aynı soğuk hava ve iklim nisan ayında geçerli olabilir. Haziran ve eylül ayı arasında ılıman bir havada yarışın yapılmasını tercih ediyoruz. 10 ay sonraya atarsak bu takvimi, seyircili de yapabiliriz. Seyircili yaparsak sosyalleşme ve eğlence konusunda birçok şeyi gerçekleştirebiliriz” dedi.

Almanya, İstanbul’u izledi

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1’de 2020 sezonun 14. yarışını düzenleyen Türkiye büyük ilgi topladı. 13-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen antrenman seansları, ısınma turları ve yarış Almanya’da izlenme rekorları kırdı.

RTL’de şifresiz olarak yapılan yayınların reyting oranın sadece yarış bazında 4.01 milyon olduğu, toplamda tüm programlarla beraber 4.6 milyona kadar çıktığı aktarıldı. SKY tarafından da şifreli yayınlanan yarış yakından takip edildi. Lewis Hamilton’un şampiyonluğunu kazandığı İstanbul etabının RTL ve SKY ortalaması çıkarıldığında 3.55 milyon izleme oranı bulundu. Ayrıca yarışın yüzde 24.7’lik share aldığı, yani neredeyse 4 televizyondan 1’inde açık olduğu ortaya çıktı.