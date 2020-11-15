Son dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu!

Formula 1'de Lewis Hamilton Dünya Şampiyonu...

İstanbul Park'ta müthiş çekişmeye sahne olan Türkiye Grand Prixsi'nde yarışa 6. cepte başlayan ve damalı bayrağı en önde geçen İngiliz pilot, 7. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Hamilton bu sonuçla efsane pilot Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu egale etti.

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Verstappen spint attı, ihlal yaptı

- 18. turda Red Bull pilotu Verstappen, Perez'i geçmek isterken spin attı ve 8. sıraya geriledi! İhlal yapan Verstappen’in ihlaline dair detaylı inceleme yarış sonrasına bırakıldı.

Türkiye Grand Prix'sinde sosyal mesafe unutuldu

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si sosyal mesafenin uzağında kaldı.

İstanbul Park pistinde yapılan asfalt yenileme çalışmalarından sonra 2 gündür pilotlar zor anlar yaşadı. Formula 1 araçlarının yola tutunamaması ve yağışın da etkili olmasıyla bir hayli zorlanan pilotlar tepkilerini dile getirdi.

Antrenman ve sıralama turlarında kaygan zeminden şikayetler sürerken bugün sora erecek yarış öncesinde seyircisiz olması gereken organizasyona alınan yoğun davetliler de bir hayli dikkatleri çekti. Mücadeleyi takip etmek için Intercity İstanbul Parka gelen davetliler girişte yoğun araç kuyrukları oluşturdu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz yapılması gereken yarışta pisti gören farklı açılardaki 2 kuleden yaklaşık 2 bin davetlinin oluşturduğu kalabalık uluslararası boyutta da yankı uyandırdı. Formula 1i sürekli takip eden medya mensupları da yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine; TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler katıldı.

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. Yarış, S Sport'tan naklen yayınlanacak.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-️Verstappen

3-️Perez

4-️Albon

5️-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi