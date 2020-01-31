Son dakika | Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe'den Zanka'yı kiraladı!

Fenerbahçe, Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Mathias 'Zanka' Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanyanın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır."

"Transfer çok hızlı gelişti. 24 saat bile değil"

Zanka transferle ilgili olarak, "Transfer çok hızlı gelişti. 24 saat bile değil. 12 saat. Büyük telaş vardı tabi. Fortuna Düsseldorf yöneticileriyle konuştum. Düsseldorf'a transferin benim için doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. Kulüpteki herkesin hedefi elbette Bundesliga'da sıkı çalışarak, en iyi futbolu oynamak ve ligde kalmak istiyoruz. Ben de bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

Gustavo'nun aşırtma golü