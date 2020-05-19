Son dakika: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamıştı...

Acun Ilıcalı, 3 ay önce Fortuna Sittard ile "ortaklık" için görüştü ancak sonuç alınamadı. Şu ana kadar konuşulan bir rakam yok ve koronavirüs nedeniyle görüşmenin devamı gelmedi. Salgın sonrası yeni bir görüşme ve teklif olabilir olası satış ihtimali hala var.

İşte Başkan Gün'ün yaptığı açıklama;

Değerli Kamuoyuna;

Son bir haftadır Sn. Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.

Hepimizin çok yakından bildiği gibi, Sn. Acun Ilıcalı Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri ve büyük futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sn. Ilıcalı Türkiye'de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış örnek bi yatırımcı.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımz çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sn. Ilıcalı yatırımcı olarak Fortuna Sittard'a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştı.

Birincisi, Sn. Ilıcalı'nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler içinm kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sn. Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.

İletişimde şeffaflığa verdiğimiz önemden ötürü, camiamızı ve kamuoyunu birinci elden bilgilendirmeyi uygun gördüm. Gelişmelerle ilgili olarak, tarafımdan ve Fortuna Sittard tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki haberlere ve yorumlara itibar edilmemesi rica ederim.

Saygılarımla.

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