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02.09.2020 - 12:32 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.

Son dakika | Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.

Bilindiği üzere ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'ın ortak olmuştu.  Son dakika | Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstrayı transfer etti

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