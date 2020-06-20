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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Frank Baumann: Nuri Şahin dönmeyecek
20.06.2020 - 10:59 |

Son dakika | Frank Baumann: Nuri Şahin dönmeyecek

Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin için kulübünden açıklama geldi.

Son dakika | Frank Baumann: Nuri Şahin dönmeyecek
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Werder Bremen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, adı Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Nuri Şahin cephesiyle görüştüklerini belirtirken, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

"DORTMUND'A GİTTİ, DÖNMEYECEK"

Geçirdiği sakatlık nedeniyle pandemi arasının ardından oynayamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, tedavi için Dortmund'a gitmişti. Eski milli oyuncunun bir daha Bremen'e geri dönmeyeceği ve ayrılığın açıklanacağı kaydedildi.

Nuri Şahin, 2018'de transfer olduğu Werder Bremen'de 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika | Frank Baumann: Nuri Şahin dönmeyecek

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