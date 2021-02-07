Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Frankfurt'dan Bursaspor'a Ali Akman tepkisi! 'Büyük ayıp'
07.02.2021 - 17:35 | | Sporx

Son dakika - Frankfurt'dan Bursaspor'a Ali Akman tepkisi! 'Büyük ayıp'

Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman için Bursaspor kadro dışı kararı verdi. Alman kulübü, Bursaspor'a Ali Akman tepkisinde bulundu.

Son dakika - Frankfurt'dan Bursaspor'a Ali Akman tepkisi! 'Büyük ayıp'
ABONE OL

Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Bursaspor ile bitecek sözleşmesinin ardından sezon sonunda kadroya katacakları Ali Akman için konuştu. Genç oyuncunun kulübünde kadro dışı bırakılmasını "büyük bir ayıp" olarak değerlendiren Hütter, Ali Akman'ın yeteneğine de güvendiklerini söyledi.

Ali Akman'ın kendisin heyecanlandıran bir futbolcu olduğunu belirten teknik adam, "Herkes gibi oynamaya ihtiyacı var. Haaland gibi bir oyuncunun buraya gelip hemen goller atması sık yaşanan bir şey değildir ana onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun oynadığı oyun beni heyecanlandırıyor. Yaratıcı, agresif ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Bundesliga'da iyi iş çıkarabileceğini düşünmeseydik onu almazdık. Böylesine genç bir oyuncunun potansiyelinin farkında olması önemli. İstatistikleri de iyi." ifadelerini kullandı.

"Kadro dışı bırakılması büyük ayıp"
Bursaspor'un kadro dışı kararına tepki gösteren Hütter, "Kulübünün onu kadro dışı bırakmış olması büyük bir ayıp. Ama yaz aylarında hazırlık maçlarıyla hızlıca kendini bulacağına eminim. Yine de süre almaya ihtiyacı var, oynayamıyor olması bir ayıp." dedi.

Bursaspor, Ali Akman'ın Frankfurt'a transferi için yetiştirme tazminatı olarak toplam 390 bin euro alabilecek.

Son dakika - Frankfurtdan Bursaspora Ali Akman tepkisi Büyük ayıp

Bir göz atalım | Chelsea'nin Tottenham'a attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivassporlu Kayode ligde golle tanıştı
    Sivassporlu Kayode ligde golle tanıştı
  2. Trabzonspor kafilesi, Malatya'da
    Trabzonspor kafilesi, Malatya'da
  3. Frankfurt'dan Bursaspor'a Ali Akman tepkisi!
    Frankfurt'dan Bursaspor'a Ali Akman tepkisi!
  4. Ne yaptın Diagne! 2 gol attı ama...
    Ne yaptın Diagne! 2 gol attı ama...
  5. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı kadroları!
    İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı kadroları!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Liverpool - Manchester City! Ozan Kabak...

Son dakika - Liverpool - Manchester City! Ozan Kabak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Atiba bugün...

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş karar! Atiba bugün...

Bundesliga'da Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Bundesliga'da Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet