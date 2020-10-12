Son dakika | Fransa basketbolunda koronavirüs skandalı! Norris Cole ilk 5'te başladı...

Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet’in, ASVEL’i ağırladığı maçta Amerikalı oyuncu Norris Cole’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.

ASVEL yetkilileri, Cole’un durumunu derhal Federasyon temsilcisine iletti. Fakat gelen yanıt “ilk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda olduğu” yönündeydi.

Bunun üzerine Norris Cole, kendisine ilk beşte yer buldu. Maç öncesi seremonide rakip takım oyuncularıyla temaslı yumruk selamlaşması yaptı ve 40 saniye kadar sahada kaldı. Bu esnada maç topunu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından ilk fırsatta oyundan alındı. Maç sonrasında ASVEL’in yardımcı koçu Fauthoux, yetkililere bilgi vererek görevini yaptığını söyledi.

Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet cephesinden maç sonrasında sert bir açıklama geldi. Cholet belediye başkanı, tüm sorumluları ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.

ASVEL’de cuma akşamı oynanan Milano maçı sonrasında, Koç TJ Parker ve iki oyuncunun da COVID pozitif olduğu açıklanmıştı.