12.01.2021 - 19:33 | | Sporx
Son Dakika | Fransa'dan Aboubakar'a teklif geldi
Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Marsilya'nın Aboubakar'a teklif götürdüğü iddia edildi.
Beşiktaş'la yeniden kendisini bulan Vincent Aboubakar için transfer gelişmeleri artıyor. Aboubakar'ın Beşiktaş'la sözleşmesinin Mayıs'ta bitecek olması Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.
Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Marsilya da, Kamerunlu forvet için harekete geçen kulüpler arasına girdi.
MARSİLYA'NIN TEKLİFİ
Marsilya'da teknik direktör Villas-Boas, son basın toplantısında forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Fransız Maxi Foot'un haberine göre; 28 yaşındaki Aboubakar'a Marsilya'dan transfer teklifi gitti.
Beşiktaşlı Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.