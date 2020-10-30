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30.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fransızlar, Başakşehir sonrası PSG'yi eleştirdi!

Paris Saint Germain, Başakşehir’i 2-0 yendi, ancak Fransızlar oynanan futbolu beğenmedi ve PSG’yi eleştirdi.

Son dakika - Fransızlar, Başakşehir sonrası PSG'yi eleştirdi!
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Yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain, Başakşehir’i 2-0 yendi, ancak Fransızları ortaya konan futbol tatmin etmedi. Ülke basını PSG’yi eleştirdi.
France Football, ‘Zafere rağmen PSG’de toplu ilgisizlik sorunu vardı. Kazandılar ama parlamadılar. PSG, Başakşehir’in 4-3-3’üne karşı çoğu zaman orta sahada ezildi. Topal-Kahveci-Özcan üçlüsüne karşı oynayan Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü ve çoğu zaman boşluğa koşu yaptı’ ifadelerini kullandı.
L’Equipe, “Teşekkürler Moise Kean! PSG, Kean sayesinde Başakşehir’den kurtuldu. Neymar’ın çıkışından bitiş düdüğüne kadar Tuchel hiç sakin kalamadı. Manchester yenilgisinden sonra Türkiye’de olası bir puan kaybı Tuchel’i çok yaralardı” diye yazdı.
Maxifoot, ‘PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu. Hayal kırıklığı olan ilk yarının ötesinde PSG hiçbir yaratıcılık gösteremedi’, Le Parisien, ‘Paris’in kurtarıcısı Moise Kean! Paris’in grubun en zayıfı zannedilen Başakşehir karşısında rahat kazanması bekleniyordu. Ancak Navas’ın; Rafael, Visca ve Deniz Türüç karşısında kurtarışları sayesinde ayakta kaldı. Takımdaki hassasiyet eksikliği az daha felaket bir sonuç doğruyordu” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Fransızlar, Başakşehir sonrası PSGyi eleştirdi

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