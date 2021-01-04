Son dakika - Galatasaray-Antalya maçında küfür protokolü karıştırdı

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Antalya maçında, Emre Kılınç’ın kırmızı kartı ortalığı karıştırdı. Oyuncunun atılması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki veren sarı-kırmızılı yönetici Mahmut Recevik’in küfürlü sözleri büyük tepki topladı.

Tribünde yer alan TFF Başkanvekili Ali Düşmez ile yönetici İsmail Erdem, bu duruma sert karşılık verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan vekili Yusuf Günay ortamı yatıştırmaya çalıştı. Ancak İsmail Erdem bu hakareti kabul edemeyeceğini dile getirerek birkaç dakika sonra stattan ayrıldı.

Düşmez ise yaşanan üzücü olayların bilinçli olacağına inanmadığını ancak ortada küfürlü sözlerin bulunduğunu dile getirdi, “TFF Başkanvekili olarak ayrılmadım, maçın sonuna kadar durdum. Bekledim, çünkü o kişinin kim olduğunu, benim tepkime bir cevabının bulunup bulunmadığını, temsilcilerin şahit olup olmadığını görmek istedim. Bu durum temsilci raporlarına yansımasa bile benim orada TFF’yi temsil etmiş olmamdan dolayı söyleyeceklerim yeterli... İlgili kişi hakkında gereken disiplin soruşturması gerçekleşecektir” dedi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 35 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezası verilir” deniyor.

Özür diledi

Küfür olayının kahramanı Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, TFF yöneticilerinden özür diledi.

Recevik, “Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. TFF yöneticilerinin hiçbirini kesinlikle hedef almadım. İstemeyerek de olsa kırdığım TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim” ifadesini kullandı.

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