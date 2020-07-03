Son dakika | Galatasaray Babel'i gönderecek Diagne'yi tutacak

Yeni sezonda yapılacak kadro operasyonu kapsamında, gözden çıkarılan isimlerin durumuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldı. Teknik patron Fatih Terim’in gelecek yıl kadrosunda düşünmediği oyuncuların gönderilme süreci, Galatasaray Yönetimi’ni bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. İlk çözülmesi gereken konu Ryan Babel’in durumu.

Devre arasında Hollanda kulübü Ajax’a kiralanan 34 yaşındaki futbolcu, Cim Bom’a geri döndü. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Babel’e başka bir kulüp bulunması için kollar tekrar sıvandı. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak göndermeye de oldukça sıcak bakıyor.

Fatih Terim karar verecek

Durumu merak konusu olan bir diğer isim de Mbaye Diagne. Kiralık gittiği Brugge’de istenmeyen adam ilan edilen Senegalli forvet, yeni sezonu Galatasaray’da geçirmeyi çok istiyor. Forvet krizini yıllardır çözemeyen Cim Bom’da da, Fatih hocanın Diagne’ye yaz kampında son bir şans daha vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli santrfor iyi bir performans ortaya koyabilirse, takımda kalabilir. Ancak kulübe ulaşacak ilk yüksek bonservis teklifinde, Diagne’nin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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