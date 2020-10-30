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30.10.2020 - 21:24 | | AA

Son dakika - Galatasaray-Bakken Bears maçÄ± ertelendi

Galatasaray Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ ertelendi.Â

Son dakika - Galatasaray-Bakken Bears maçÄ± ertelendi
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Galatasaray Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n FIBA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ ertelendi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bakken Bears takÄ±mÄ±nda saptanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 11 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne ertelendiÄŸi bildirildi.

Son dakika - Galatasaray-Bakken Bears maÃ§Ä± ertelendi

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